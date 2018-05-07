Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Doğan Tunç başkanlığında yapıldı. 6 gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda CHP meclis grubunca gündeme ilave olarak ek önerge verildi.

İlk gündem maddesinde belediyenin 2017 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal hesabına ilişkin çalışmalar encümence görüşülmesi konusu yer aldı. Yapılan görüşmeler sonrasında oybirliği ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen gündem maddesinin Cuma günü Saat 14.30’da 2. Bileşimde görüşülmesine karar verildi.

Emine Aksulu, Mustafa Mutaf, Ahmet Mutaf, Mehmet Mutaf ve Melahat Siyfilli’nin dilekçelerine istinaden; Yeni Mahallede Zülfü Ağa Sokak ile Çerençeli Sokak arasında bulunan 286 ada 9-10 ve 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun kapatılması için imar planı değişikliği talebinin görüşülerek oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.

Çarşı Mahalle, 325 adada imar planı değişikliği talebi görüşülerek oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.

Şartsız gayrimenkul bağış yapan vatandaşlardan alınan ifraz, tevhit harçlarının alınmaması talebi görüşülerek oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Yıkılan metruk binaların arsalarının yeni yapılaşma yapılıncaya kadar ilçenin otopark ihtiyacını gidermek amacı ile otopark olarak kullanılması talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Burak Aydın’ın dilekçesine istinaden; Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı, Plan Hükümlerinin A Genel Hükümler başlıklı 33. maddesinin; "Ticaret ve zemin ticaret yapı adalarında asma kat yapılması durumunda, asma katlı zemin kat yüksekliği maksimum 5.50 m. yapılabilir" ifadesinin yeniden değerlendirilmesi talebi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla gündem maddesi Derya Ahmet Baltacı’nın çekimser oyuna karşılık diğer meclis üyelerinin oy çokluğu ile imar komisyonuna sevk edildi.

Son olarak CHP grubu tarafından verilen önergenin görüşülmesi yapılarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.