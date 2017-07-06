Medine Tren Garı’ndan esinlenerek yapılan yeni Bilecik Otogarı’nda sona gelindiği anlatan Yağcı, “Otogardaki iş yerlerinin de 18 Temmuz’da ihalesi çıkıyor, 18 Temmuz’da bunların ihalesi yapılacak. 10 yıllığına işletme hakları otogar noktasında büfeler, çay ocakları, restoranlar ve diğer şeyler oluşacak. Ay sonuna doğru da otogarı inşallah fiili olarak çalışmaya başlatacağız. Deneme hareketlerine başlatacağız ve otogarı bu ayın sonunda fiili olarak hizmete açacağız. Otogarda şehirlerarası veya ilçelere yönelik olarak otogarda hissesi olmayan arkadaşların şehir içerisinde de minibüsçülük veya benzeri işletme yapma hakları ve yetkileri de kaldırılacak. Otogarda mutlaka giriş-çıkış yapma zarureti var. Yazıhaneleri ve diğer şeyleri yeni eğitim ve öğretim yılı gelmeden otogara inşallah taşıyacağız” diye belirtti.

“Mezbaheneyi en modern, en uygun şekilde standartlara uygun bir şekilde hizmete sunduk”

Başkan Yağcı, belediye tarafından hizmet verilen mezbahane hakkında bilgi vererek, ”Mezbahanede kesimlerimize başladık. Teknoloji gelişince belirgin noktalarda başka alternatiflerde oluşuyor. Ekonomik anlamda ve diğer şeyler noktasında bazı üreticiler veya bazı şeyler eti Konya’da kestirmek daha ucuza geliyor. Toplu kesim yerlerinde alarak et nakli yapan arkadaşlarımız varmış. Biz mezbaheneyi en modern, en uygun şekilde standartlara uygun bir şekilde hizmete sunduk. Kesmek isteyen arkadaşlarımıza da orada gerekli desteği, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bölgenin modern mezbahenelerinden birisi halinde” dedi.

“Belediye ek hizmet binasını Ekim ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz”

Bilecik Belediyesi binasının yanına yapılan ek hizmet binası hakkında da bilgi veren Başkan Yağcı, “Belediye ek hizmet binamız kaba inşaatı bitmek üzere. İnşallah Eylül, Ekim ayları içerisinde zannedersem belediye ek hizmet binasına taşınmayı gerçekleştiririz. Hamam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimiz hızlı şekilde gidiyor. Onu da Ekim ayları içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Onun çalışmaları da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bilgi Evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor”

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi çaprazına yapılan Bilgi Evi hakkında bilgi verdi. Bilgi Evi’ni Bilecik’te faaliyet gösteren bir seramik fabrikası iş birliği içerisinde yapıldığı anlatan Yağcı konuşmasında, “Bu yılsonunda onu da eğitim ve öğretim yılı içerisinde hizmete girecek. Çok önemli bir zamanda bitiyor. Etüt merkezilerinin kapandığı süreçte bu yetkinin belediyeler verilmesi bu dönemde şehrimizdeki gençlerin, çocuklara çok önemli bir hizmet vereceğini düşünüyorum. Belediye olarak çocuklarımızın gelişimi noktasında ciddi bir temeli attığımızı da bu anlamda düşünüyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Otoparkı bir an önce yapacağız”

Bilecik’teki şehir içi trafik sorununu çözecek olan bir otopark projesini hazırladıklarını anlatan Yağcı, “Otopark noktasında ihaleyi arkadaşlar çıkarıyorlar. Otopark uygulamasına ilişkin olarak Migros’un karşısındaki bölgede maalesef zemin bazı hesaplarımızı bozdu ama maliyetleri arttırdı. Oraya katlı otopark ihalesini de çıkarıp inşallah yılsonuna kadar bir terslik olmazsa arkadaşları bu konuda bizi mahcup etmezler diye düşünüyorum. Otoparkı bir an önce orada yapacağız” açıklamalarında bulundu.

“Şeyh Edebali Türbesine ziyaretçilerimiz çok fazla. Ek tuvalet yapmak için ihale çıkacak”

Başkan Yağcı, Şeyh Edebali Türbesine ziyaretçilerimiz çok fazla olduğunu söyledi. Bu ziyaretle birlikte Şeyh Edebali Türbesine ek tuvalet yapmak için ihaleye çıkacaklarını söyleyen Yağcı, sözlerine şöyle devam etti;

“Şeyh Edebali Türbesi alanına kuruldan izin aldığımız bir projemiz vardı. Ona ilişkin olarak onu gerçekleştiriyoruz. İhaleyi yapıp, camiye kadar giden meydanı ve alanı taşıyla, toprağıyla düzelterek o bölgeyi de orada bir kimlik kazandırma noktasında o konuda da belediye çakışmalarına devam ediyor. Seven Çarşısı ve elmas büfelerin olduğu yerler esnafımızla diyalog halindeyiz. Verdiğimiz süre bitti. Bir kısım esnafımız boşalttı. Diğerleri de yer bulmuşlar. Boşaltmaya ilişkin birkaç gün ek süre talepleri var. Onların faaliyetleri tamamlanıncaya kadar bitirip Şerifpaşa Caminin önündeki, iş yerlerini ve elmas büfelerin olduğu yerleri yıkıp, seven çarşısının olduğu yere eş zamanlı olarak oraların ihalesini yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde oraların ihale günlerini alıp ikisinin ihalesi de birlikte olacak. Orada projemizi hazırlıyoruz. Şadırvanı yer altına alıp, üstünü de park şeklinde eskisi gibi yeşil alan şeklinde üzerini orada düşünüyoruz. Camiden çıkanlar için balık pazarına doğru köşeye Belediye parkında yaptığımız gibi L şeklinde küçük bir çay ocağı ve oraya birkaç tane büfe tarzında küçük işletme yapacağız.”

“Bilecik’te 15 Temmuz’da bir anmanın yapılması noktasında bir çalışmamız var”

Başkan Yağcı son olarak 15 Temmuz gecesine ilişkin yapılacak programlar hakkında bilgi vererek, “15 Temmuz şehitlerimizi anmak adına tatil ve bayram edilen bir gün. Bilecik’te de o güne ilişkin olarak bir anmanın yapılması noktasında bir çalışmamız var. 15 Temmuz Şehitler Anıtı diye bir anıt yaptırdık. Montajına yakın zaman içerisinde başlanacak. Sanayinin karşısında alt geçidin olduğu yerde park alanımızın olduğu yerde 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı dikeceğiz. 15 Temmuz akşamı saat 21.00’de açılışını yapacağız. Anıt bölgesinde toplandıktan sonra saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Konuşmalar yapılarak anıtın açılışı olacak. Mehter Takımı eşliğinde oradan Cumhuriyet Meydanı’na yürünecek. Cumhuriyet Meydanı’nda da yine saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların yapılması olacak. Konuşmalar gerçekleştikten sonra 15 Temmuz’u anlatan belgesel gösterisi izlettirilecek. Gecenin devamında demokrasi nöbetimiz ve belediyemizin ikramları var. O geceyi gelecek nesillerimize anlatma noktasında ve şehitlerimizi yad etme anlamında bir çalışmayı ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.