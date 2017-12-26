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26 Aralık 2017 12:25

Mehmet Akif Ersoy tiyatro ile anılacak

Bozüyük’te, İstiklal Marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81’inci yıl dönümünde düzenlenen tiyatro etkinliği ile anılacak.

Mehmet Akif Ersoy tiyatro ile anılacak

26 Aralık 2017 12:25


Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında “Akif” adlı tiyatro oyunu Metristepe Kültür Merkezi’nde 27 Aralık 2017 Çarşamba günü akşamı saat 20:00’de sahnelenecek. “Allah bu ülkeye, bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hiç bilinmeyen hikâyesinin ve İstiklal mücadelesinin anlatıldığı 2 perdelik tiyatro oyununu Mahmud Tahsin yazdı ve yönetti. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu oyunun ücretsiz biletleri ise 26 Aralık 2017 Salı gününden itibaren Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.




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