Mehmet Akif Ersoy tiyatro ile anılacak

Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında “Akif” adlı tiyatro oyunu Metristepe Kültür Merkezi’nde 27 Aralık 2017 Çarşamba günü akşamı saat 20:00’de sahnelenecek. “Allah bu ülkeye, bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hiç bilinmeyen hikâyesinin ve İstiklal mücadelesinin anlatıldığı 2 perdelik tiyatro oyununu Mahmud Tahsin yazdı ve yönetti. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu oyunun ücretsiz biletleri ise 26 Aralık 2017 Salı gününden itibaren Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.