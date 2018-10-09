Meme kanserinden korunma yöntemleri

Dr. Mehmet Burak Öztop, meme kanserinin en sık rastlanan belirtisinin, memede ağrı, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesi olduğunu söyleyerek, "Meme kanseri, ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Kanserin öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır” dedi.

İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu ve yılda yaklaşık 15 bin kadını etkilediğine değindi. Öztop, “Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taranmasını önerdiği 3 kanser (meme, rahimağzı, kolorektal) için ücretsiz toplum tabanlı tarama hizmeti KETEM'lerde yürütülen tarama çalışmalarına artık Toplum Sağlığı Merkezleri İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Hekimleri de katılmıştır. Meme Kanseri; Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup, yılda yaklaşık 15 bin kadını etkilemektedir. 2000'li yıllardan beri tüm kanser istatistiklerinde kadın kanserlerinin yüzde 20-25'i meme kanseridir” dedi.

“Meme kanseri taramaları ölümlerin ve hastalığın sıklığını azaltan en etkili yöntemdir”

Dr. Mehmet Burak Öztop, meme kanseri için risk faktörlerinden bahsederek, “Ailede meme kanseri öyküsü, obezite, erken ilk adet yaşı, geç menapoz, çocuk emzirmeme sayılabilir. Riski azaltmak amacıyla kilo kaybı düzenli egzersiz gibi davranış değişiklikleri etkili olabilir. Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanı sıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir. Kanser taramaları gönüllülük esasına dayanır ve katılımın artması ile başarıya ulaşabilir. Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir” ifadelerine yer verdi.

“Hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik eder”

Öztop, meme kanserinin belirtilerinin başında ağrının da olabileceğini ifade ederek, “Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dâhil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

“Meme kanserinin erken teşhisinin önemli faktörü kişiyi bilinçlendirmektir”

Meme kanserinin erken teşhisinin önemli faktörlerinden birisini kişiyi bilinçlendirmek olduğunu anlatarak, “Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamak çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir. Bunlar; ayda bir kendi kendine yapılan meme muayenesi, 20 yaşından sonra 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir doktor tarafından yapılan meme muayeneleri ve 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi yaptırılmalıdır. Bu şekilde takip edilen kadınlarda kanserin çok erken dönemlerde yakalanabildiği ve meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında azalma sağlandığı da saptanmıştır” dedi.

“Unutulmamalıdır ki erken teşhis hayat kurtarır”

Son olarak İl Müdürü Öztop,meme kanserinin tedavisinden bahsederek, “Meme kanseri tedavisi erken evrelerde çok yüksektir. Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup; tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Ülkemizde teşhis edilen meme kanserlerinin yarısı ileri evrelerde olup, meme koruyucu cerrahi oranları halen istenildiği düzeylerde değildir KETEM'lerde olduğu gibi, toplum tabanlı taramaların yapıldığı merkezlerde ise yüzde 85 oranında erken evrede teşhis edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, erken teşhis hayat kurtarır, meme koruyucu cerrahiler ve meme onarımı ise hayata bağlar. Meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve ülkemizde Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. İlimizde meme kanserine yönelik eğitimler ve bilinçlendirme kampanyaları ay boyunca da devam edecektir. Farkındayız, kanseri yeneceğiz” ifadelerini kullandı.