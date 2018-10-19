Mentalist gösterisi minik öğrencileri büyüledi

Mentalist Enis Talas, Bilecik'te yaptığı gösteri ile minik öğrencileri büyüledi.

Bilecik'te eğitim veren Edebali Anaokulu ve Edebali Şehir Kolejine öğrencileri bugün Enis Talas'ın yaptığı gösteri ile adeta kendilerinden geçtiler. Öğrencilerin ağzı açık bir şekilde izledikleri ünlü mentalist gösteri sonunda bir kaç öğrenciyi sahneye çağırarak onlarla da minik gösteri yaptı.

"Çocuklara yaptığımız gösteriler hayranlıkla izlemesi bizleri mutlu ediyor"

Gösteri sonunda İHA muhabirine açıklama yapan Talas, Bilecik'te olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Bilecik ilimiz küçük bir şehir. Biz bu tür etkinlikleri büyük şehirlerde yapıyoruz. Böyle iyi eğitimciler öğrencileri mutlu etmesi için ellerinden geleni yapması bizleri sevindiriyor. Çocuklara yaptığımız gösteriler hayranlıkla izlemesi bizleri mutlu ediyo" dedi.

"Sihir diye bir şeyin asla olmadığı, yapılan her şeyin bir gösteriden ibaret olduğu anlattı"

Okulun Müdürü Saadet Güzel ise; "Televizyonlardan tanıdığımız, yaptığı gösterileriyle herkesi kendisine hayran bırakan Enis Talas okulumuzda gösteri yaptı. Enis Talas ilginç ve hayretler uyandıran gösterilerini yaparken, küçük öğrencilere eğitici mesajlar da verdi. Sihir diye bir şeyin asla olmadığı, yapılan her şeyin bir gösteriden ibaret olduğu anlattı. Ayrıca vitaminlerin ne kadar faydalı olduğu, hayvanların en yakın dostumuz olduğu gibi mesajları da küçük öğrencilere vermeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da birçok ünlü gösteri sanatçısını okulda ağırlayan Edebali Eğitim Kurumları bu yıl da öğrencilere hoşça vakit geçirecekleri eğlenip, öğrenecekleri ortamlar sunmaya devam edecek" dedi.