Mersin’de Bilecik rüzgarı esti

Bilecikli sporcu Edanur Koç, Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 2’nci oldu.

Taekwondo Federasyonu 2016-2017 faaliyet programında yer alan “Kulüpler Türkiye Şampiyonası” Büyükler Taekwondo müsabakaları Mersinde gerçekleştirildi. Türkiye Şampiyonasında Bilecik’te 1308 Osmaneli Belediyesi Spor Kulübü 5 sporcu ile temsil etti. Bilecikli sporcu Edanur Koç, 40 İlden toplamda 400 sporcu arasında ter dökerek 49 kilogramda Büyükler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olurken, kulüpler sıralamasında 1308 Osmaneli Belediyesi Spor Kulübü şampiyonada 6’ncı oldu.

Başarılı Sporcu Edanur Koç’u ve Antrenör Mesur Düş’ü makamında kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Kulüpler Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden 1308 Osmaneli Belediyesi Spor Kulübünü ve Türkiye 2.si olan sporcumuz Edanur Koç’u can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

İl Müdürü Yıldız, Edanur Koç ve Antrenörü Mesur Düş’ü başarılarından dolayı tebrik etti.