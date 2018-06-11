Metrelerce sürüklenen motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Park halindeki bir araca çarparak durabilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ömer Ş. idaresindeki 11 AT 034 plakalı otomobil ile bir fast-food dükkanında kurye olarak çalışan Eren K. yönetimindeki 11 BA 236 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet, sokak üzerinde park halindeki Metin D.’ye ait 11 AJ 702 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.