Metruk binalar yıkılıyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “İlçemizdeki tehlike arz eden binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan hemşehrilerimizin isteklerini gerçekleştiriyor, içinde kimsenin oturmadığı, bakımının yapılmadığı, kapısının penceresinin açık olduğundan mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu metruk binaları yıkıyor ayni zamanda ilçemizin güzelleşmesini sağlıyoruz. Pazarcığımıza layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz bizlere desteğini dualarını esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.