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11 Haziran 2018 15:20

Mezarlık bayram ziyaretleri için hazırlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe mezarlığı bayram ve arefe ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Mezarlık bayram ziyaretleri için hazırlandı

11 Haziran 2018 15:20

Arefe günü ayrıca vatandaşların kabir ziyaretleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.


Mezarlık içerisinde yapılan bayram hazırlıkları kapsamında ot biçme ve genel temizlik çalışmaları yapılarak temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturulan ilçe mezarlığında aynı zamanda arefe günü kabir ziyaretine gelen vatandaşlara Bozüyük Belediyesi tarafından çiçek hediye edilecek.


Diğer taraftan arefe günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Arefe günü saat 10:00’da başlayacak ücretsiz otobüs seferleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşilkent Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde gün boyu devam ederek vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.




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