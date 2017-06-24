Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlandı

İlçe Mezarlığı içerisinde yapılan bayram hazırlıkları kapsamında ot biçme, bordür boyama ve genel temizlik gibi çalışmalar yapıldı. Bakımlı bir görünüme kavuşturulan ilçe mezarlığına Arefe Gününde kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sunulacak. Bozüyük Belediyesi tarafından saat 10:00’da başlayacak ücretsiz otobüs seferleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşilkent Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde gün boyu devam edecek. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.