Mezarlıkta ilaçlama çalışmaları

Belediye Mezbaha Müdürlüğü ilaçlama görevlileri tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer “Bilindiği gibi mezarlarımıza sürekli ziyaretçiler gelmekte. Özellikle bahar ve yaz aylarında mezarlıklar arasında yetişen zararlı otlar, çevre kirliliğine neden olduğu gibi mezarlıklarda yangın çıkması, haşerelerin çoğalmasına da neden olmakta. Bu olumsuzlukları önlemek, mezarlıklarımızın temiz bir ortamda kalmasını sağlamak ve halkımızın mezarlıklarda ziyaretlerini her türlü haşerenin verebileceği zararlardan uzak, rahat bir ortamda yapmalarını sağlamak amacı ile ilaçlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.