Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:10

Mezarlıkta ilaçlama çalışmaları

Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekibi, mezarlıklarda böcek, kene ve diğer haşereler için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Mezarlıkta ilaçlama çalışmaları

06 Temmuz 2018 17:10


Belediye Mezbaha Müdürlüğü ilaçlama görevlileri tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer “Bilindiği gibi mezarlarımıza sürekli ziyaretçiler gelmekte. Özellikle bahar ve yaz aylarında mezarlıklar arasında yetişen zararlı otlar, çevre kirliliğine neden olduğu gibi mezarlıklarda yangın çıkması, haşerelerin çoğalmasına da neden olmakta. Bu olumsuzlukları önlemek, mezarlıklarımızın temiz bir ortamda kalmasını sağlamak ve halkımızın mezarlıklarda ziyaretlerini her türlü haşerenin verebileceği zararlardan uzak, rahat bir ortamda yapmalarını sağlamak amacı ile ilaçlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç