Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik 1’inci sıra milletvekili adayı İbrahim Sertan Yalçınkaya, 2’nci sıra adayı Hasan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan ve yönetim kurulu üyeleri İHA Bilecik ofisini ziyaret etti.

Ziyarette bir açıklama yapan MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, 24 Haziran günü yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Haziran 2018 seçimlerine ’Cumhur İttifakı’ unvanı altında birlikte girmektedir. Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz, Cumhurbaşkanı adayımızın ilk turda ve yüksek bir oranla seçilmesi, aynı zamanda da MHP’nin parlamentoda çok güçlü bir şekilde temsil edilmesinin temin edilmesidir. Cumhur ittifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçte güvenceye kavuşturacaktır. Cumhur ittifakı ‘Muasır medeniyeti aşma’ hedefini istiklal ve iradesi, Türk devletini ve Türk milletini ilelebet yaşama ülküsü, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisidir. Cumhur ittifakı Cumhuriyet’in iradesi, milli bekanın nefesi, istikbalin sesi, milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı ülkemizin kalkınması, milletimizin refah ve huzurunu temin etme gayretidir. Türk milleri nasıl ki 15 Temmuz’da ortaya koyduğu ‘Milli Birlik’ ile FETÖ işgalini durdurmuş, 7 Ağustos’ta Yenikapı’daki ‘Milli Diriliş’ ruhu ile kenetlenmiş, 16 Nisan halk oylamasında ‘Milli Yükseliş Şuuru’ ile bekamıza yönelik tehditleri ezme iradesi göstermişse, 24 Haziran seçimlerinde de Türkiye’nin istiklali ve istikbali için Cumhur İttifakı’nı destekleyecek, bin yıllık kardeşliği yaşayacaktır" dedi.