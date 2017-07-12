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12 Temmuz 2017 11:59

Midibüs ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’te bir fabrikanın servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Midibüs ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

12 Temmuz 2017 11:59


Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan Eşref Durukan Çakır (39) idaresindeki 11 BA 484 plakalı otomobil, bulvar üzerinden dönüş yapmak istediği sırada ters istikametten gelmekten olan Hüseyin T. yönetimindeki 11 S 0049 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Eşref Durukan Çakır başından yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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