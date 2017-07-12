Midibüs ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan Eşref Durukan Çakır (39) idaresindeki 11 BA 484 plakalı otomobil, bulvar üzerinden dönüş yapmak istediği sırada ters istikametten gelmekten olan Hüseyin T. yönetimindeki 11 S 0049 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Eşref Durukan Çakır başından yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.