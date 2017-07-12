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12 Temmuz 2017 16:27

Milletvekili Eldemir, Bozüyük’te temaslarda bulundu

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük’te gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ile birlikte Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Milletvekili Eldemir, Bozüyük’te temaslarda bulundu

12 Temmuz 2017 16:27


Bozüyük’te devam eden projelerin ve çalışmaların konuşulduğu ziyarette, Milletvekili Eldemir ve beraberindekiler Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman’a çalışmalarında kolaylıklar dilerken, Kaymakam Yaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eldemir, Bakıcı ve beraberindekilere teşekkür etti.


Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bozüyük Belediyesi’ne gelen Eldemir, Başkan Bakıcı’nın makamında AK Parti’li Belediye Meclis üyeleri ile görüştü. Başkanlık makamında yapılan görüşme ile ilgili olarak ; “ Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı ve değerli meclis üyelerinin katılımları ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Her an Bozüyük’lü hemşehrilerimize hizmet üretme gayreti içerisinde olan kıymetli yöneticilerimize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” diyen milletvekili Eldemir, görüşmenin ardından ilçedeki temaslarına devam etti.




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