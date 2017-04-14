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14 Nisan 2017 15:15

Milletvekili Eldemir, Cuma pazarında vatandaşlara yeni anayasayı anlattı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli’de kurulan Cuma pazarında vatandaşlara ve esnafa yeni anayasayı anlattıBuralardaki ziyaretlerinde yeni anayasayı anlatarak, esnafların sorunlarını dinleyen Milletvekili Eldemir, beraberindeki partililerle vatandaşların düşüncelerini öğrenmek istediklerini söyledi.

Milletvekili Eldemir, Cuma pazarında vatandaşlara yeni anayasayı anlattı

14 Nisan 2017 15:15

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli’de kurulan Cuma pazarında vatandaşlara ve esnafa yeni anayasayı anlattı


Buralardaki ziyaretlerinde yeni anayasayı anlatarak, esnafların sorunlarını dinleyen Milletvekili Eldemir, beraberindeki partililerle vatandaşların düşüncelerini öğrenmek istediklerini söyledi. Milletin kantarının hiçbir zaman yanlış tartmadığını belirten Milletvekili Eldemir, "Vatandaşımızı ve esnafımızı ziyareti ederek onların duygu, düşüncelerini almak ve anayasa ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla vatandaşlarımıza ulaştık. Vatandaşlarımıza yeni anayasa sisteminin neler getirdiğini yeni hükümet sisteminin neyi içerdiğini doğru ve düzgün öğrenebilmek adına bilgi karmaşasına son vermek, yapılan spekülasyonlar ötesinde gerçekte değişiklik neyi ön görüyor onu ifade etmek anlamında vatandaşlarımıza bilgiler veriyoruz. Tercih vatandaşımızındır, tercihini özgür ve doğru bilgilendirmek noktasında bizde üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Halkımızın tercihi başımız üzerindedir. Bu milletin kantarı hiçbir zaman yanlış tartmamıştır. Biz milletin sağduyusu, vicdanı her zaman galip gelmiştir. Bu referandum sonucunda da milletimizin sağduyusunun şaşmayacağına bu ülkenin birliğine, dirliğine, beraberliğine, güçlüğüne, istikrarına ciddi anlamda destek olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah Osmaneli her zaman olduğu gibi 16 Nisanda da Türkiye’ye çok güzel ve net bir mesaj verecek" ifadelerini kullandı.


Milletvekili Halil Eldemir’in Osmaneli’deki ziyaretine; Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, Gençlik Kolları Başkanı Yasin Akçay ve partililer katıldı.




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