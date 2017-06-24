Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı’dan hastane ziyareti

Eldemir ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşleri ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi’nin 4 Eylül binasındaki servislerde yatan hastaları tek tek ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Ziyaretlerde Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı’ya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurşen Gürsoy’un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve hastane yöneticileri eşlik etti. Sağlık personelinden hastaların durumları hakkında bilgi alan Milletvekili Eldemir, servislerde yatan hastalarla sohbet ederek acil şifalar diledi. Hastalara bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulunan Milletvekili Eldemir, onların Ramazan Bayramlarını kutladı. Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı, çocuk hastalara ve hastaneye gelen çocuklara da moral vermek ve onların yüzlerinde bir tebessüm bırakabilmek adına çeşitli oyuncaklar hediye ederken Eldemir ve Bakıcı’nın eşleri de hasta ve hasta yakınları ile görevli personele çeşitli bayram hediyeleri verdi. Daha sonra hastane personeline görevlerinde kolaylıklar dileyen ve Ramazan Bayramlarını kutlayan Milletvekili Eldemir, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler hastaneden ayrıldı.