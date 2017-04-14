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14 Nisan 2017 15:07

Milletvekili Eldemir ve İl Başkanı Karabıyık esnafı ziyaret ettiler

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık kent merkezinde esnafı gezdiler.

Milletvekili Eldemir ve İl Başkanı Karabıyık esnafı ziyaret ettiler

14 Nisan 2017 15:07


İkili, 16 Nisan günü yapılacak referandum öncesi kent merkezinde esnafı gezerek referandum için destek istediler. İkiliye, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve partililer eşlik etti. Vatandaşlara broşürler dağıtan partililer referandumda vatandaşların ve esnafın ‘Evet’ demesi yönünde ikna çalışma yaptılar.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ev, ev, sokak, sokak gezerek 16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumu için destek istediklerini belirtti.




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