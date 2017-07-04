İncelemeler hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık,2 ay önce Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken’in katılımlarıyla temeli atılan yeni hastanenin inşaatında incelemelerde bulunduklarını belirtti. Karabıyık, ”Eski hastane 120, yeni hastanenin 250 yataklı olacak. Yüzde 400 arttırıyoruz kapalı alanımızı. 14 bin 987 metre kareden 59 bin 501 metre kareye inşallah kavuşturacağız. Maliyeti 84 milyon lira. Sözleşmemiz de 1 Mart 2017’de gerçekleşti. Yaptığımız tüm anketlerde sağlıktan herkes şikayetçiydi. AK Parti hükümetimizle birlikte başlanan bu çalışmada elhamdülillah hükümetimiz öncelikle Bilecik’te 38 uzmanımızı 113 uzmana, aile hekimliği hiç yokken 69 aile hekimimize kavuştuk. Toplam sağlık personelimiz 716 idi, 2 bin 153 şuanda hizmet eden ilimizde personelimiz var. Toplam muayene sayımız dikkatinizi çekerim 400 binden 1 milyon 750 bine çıktı. Toplam yatak sayımız 278’den 355’e, nitelikli yatağımız hiç yoktu. 110 tane nitelikli yatağımız var şuan hizmet eden. Yine emar sayımız, BT sayımız, ultrason sayımız bunlar 0’dan 19’lara, 20’lere geldi. Diyaliz aletlerimiz 9’dan 51’e yükseldi. En önemli ilimizde 112 acil istasyonumuz 3 tane vardı şuanda 11 tane var. Bunlara hizmet eden ambulans sayımız da 3’den 29’a çıktı. Rakamları gördünüz, hizmet eden sayılarımız elhamdülillah artarak gitti” dedi.