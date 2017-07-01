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01 Temmuz 2017 13:25

Milletvekili Eldemir ve Merkez İlçe Başkan Yıldırım’dan köylere ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, merkeze bağlı köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Eldemir ve Merkez İlçe Başkan Yıldırım’dan köylere ziyaret

01 Temmuz 2017 13:25


Milletvekili Eldemir, Merkez İlçe Başkan Yıldırım ve yönetimim kurulu üyeleri ilk olarak merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü’ne gitti. Burada köylülerle tek, tek tokalaşan ikili köy kahvesinde köylülerle sohbet ettiler. Ardından sırasıyla Yeniköy ve Deresakarı köyüne de giden ikiliye köylüler yakın ilgi gösterdi. Köylülerin yakın ilgisinden memnuniyetini dile getiren Yıldırım, “Bugün AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir beyle merkeze bağlı köylerimize ziyaret gerçekleştirdik. Vekilimiz köylerin sorunları ve dertleri dinledi. Onlara yapımı devam eden ve yapılacak köylerle ilgili projeler hakkında bilgi verdi” dedi.




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