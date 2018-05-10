Proje gereği planlanan seminer, Osmaneli’deki eğitim kurumlarından 35 personelin katılımı ile Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda başladı. Eğitmen Levent Şanlı tarafından verilen 5 gün ve toplam 30 saat süreli seminerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, STEM kısaltmasının açılımının Türkçe olarak; Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik olduğunu anlattı. Ekinci, "STEM öğrencileri doğrudan öğrenmeleri için cesaretlendiren, öğrencilerin hayallerine ulaştıran ve öğrendiklerini yeni ve farklı problemlere transfer etmelerini sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Günümüz teknolojisine ayak uydurabilmek için, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere daha çok ihtiyacımız var. Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı olmayı hedefleyen, üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirmek için BEBKA ile protokol imzalandı. Öğrencileri doğrudan öğrenmeleri için cesaretlendiren, öğrencilerin hayallerine ulaştıran ve öğrendiklerini yeni ve farklı problemlere transfer etmelerini sağlaması bizi mutlu edecektir. Öğretici olarak Levent Şanlı’ ya ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.