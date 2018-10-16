Minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeni Sanayi Sitesi Laz Ahmet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. idaresindeki 11 AE 326 plakalı minibüs ile Metin A. idaresindeki 11 DJ 565 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile yoldan çıkan minibüsün sürücüsü Mehmet K. yaralandı. 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırılarak, tedavi altına alındı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.