Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesinde meydana gelen kazada Nevzat K.(30) idaresindeki 11 DG 064 plakalı öğrenci minibüsü, Yunus Eren (3) isimli küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan küçük Yunus, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan küçük Yunus hayatını kaybetti. Olayın ardından servis şoförü Nevzat K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.