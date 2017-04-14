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14 Nisan 2017 16:01

Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

14 Nisan 2017 16:01


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesinde meydana gelen kazada Nevzat K.(30) idaresindeki 11 DG 064 plakalı öğrenci minibüsü, Yunus Eren (3) isimli küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan küçük Yunus, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan küçük Yunus hayatını kaybetti. Olayın ardından servis şoförü Nevzat K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




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