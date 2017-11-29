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29 Kasım 2017 16:32

’Minik 112’ projesi kapsamında minik öğrencilere eğitim verildi

Bilecik’te özel bir okulda eğitim gören ilkokul öğrencilere ’Minik 112’ projesi kapsamında 112 ekiplerince, hem tatbikatlı hem de sözlü eğitim verildi.

’Minik 112’ projesi kapsamında minik öğrencilere eğitim verildi

29 Kasım 2017 16:32


Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu öğrencileri ’Minik 112’ projesi kapsamında 112 Acil Servis ekiplerince, 112 nedir, 112 Acil Servis ne zaman aranmalı, 112 Acil Servisi aradığımız zaman hangi bilgileri vermeliyiz, 112 Acil Servis arandıktan sonra yapılacak işlemler nelerdir, Ambulans nedir, Ambulans çeşitleri nelerdir ve Ambulans çeşitleri nelerdir konulu hem tatbikatlı hem de sözlü eğitim verildi. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren okul sahibi Saadet Akbulut Güzel, Sağlık Bakanlığının yürütmüş olduğu ’Minik 112’ projesi kapsamında 112 ekiplerinin okullarında minik öğrencilere hayat kurtaran eğitim verdiklerini belirterek, "Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 ekiplerimiz çocuklarımıza bir çok konu hakkında bilgi verdiler. Ayrıca 112 ekibindeki arkadaşlar miniklerimizden ’ailelerinize trafikte ambulans gördükleri zaman yol vermelerini, emniyet şeridini kullanmamaları’ konusunda ailelerini uyarmalarını ricada bulundular" dedi.




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