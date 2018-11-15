Minik basketbolcular Anadolu Efes oyuncuları ile tanışma imkanı buldu

Bilecik Edebali Ortaokulu'nda eğitim gören ve Bilecik Belediyespor basketbol takımında oynayan minikler, Anadolu Efes oyuncuları ile tanışma imkanı buldu.

Minikler hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Türk Telekom müsabakasını seyretmek üzere İstanbul'a gittiler. Öğretmenleri Yeşer Karabulut öncülüğünde maçı giden miniklerin heyecanları yüzlerinden okunurken, güzel bir karşılaşma izleme fırsatı buldular. Maç sonunda Anadolu Efes oyuncuları ile tanışan minikler, basketbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Minikler, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın verdiği Bilecik'e özgü hediyeleri basketbolculara verirken, unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Öte yandan basketbol antrenörü de olan öğretmene Yeşer Karabulut, Anadolu Efes yönetimine kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.