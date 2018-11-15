İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik basketbolcular Anadolu Efes oyuncuları ile tanışma imkanı buldu

Bilecik Edebali Ortaokulu’nda eğitim gören ve Bilecik Belediyespor basketbol takımında oynayan minikler, Anadolu Efes oyuncuları ile tanışma imkanı buldu.

Bilecik Edebali Ortaokulu'nda eğitim gören ve Bilecik Belediyespor basketbol takımında oynayan minikler, Anadolu Efes oyuncuları ile tanışma imkanı buldu.


Minikler hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Türk Telekom müsabakasını seyretmek üzere İstanbul'a gittiler. Öğretmenleri Yeşer Karabulut öncülüğünde maçı giden miniklerin heyecanları yüzlerinden okunurken, güzel bir karşılaşma izleme fırsatı buldular. Maç sonunda Anadolu Efes oyuncuları ile tanışan minikler, basketbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Minikler, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın verdiği Bilecik'e özgü hediyeleri basketbolculara verirken, unutamayacakları bir gün geçirdiler.


Öte yandan basketbol antrenörü de olan öğretmene Yeşer Karabulut, Anadolu Efes yönetimine kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.