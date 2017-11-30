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30 Kasım 2017 12:27

Minik futbolcular tir tir titrerken o bere ile maça çıktı

Bilecik’te kar yağışı altında oynanan Yıldız Erkekler Ortaokullar Arası Futbol Müsabakası öncesi düzenlenen seremonide soğuk hava yüzünden minik futbolcular tir tir titrerken, hakeminin maça bere ile çıkması velilerin tepkisini çekti.

Minik futbolcular tir tir titrerken o bere ile maça çıktı

30 Kasım 2017 12:27


Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki sentetik sahada oynanan Yıldız Erkekler Ortaokullar Arası Futbol Müsabakası öncesi yaşları 11- 14 arasında değişen öğrenciler soğuk hava yüzünden büyük sıkıntı yaşadı. Dondurucu soğuk ve sahayı kaplayan kar yüzünden seremoni sırısanda titrerken orta hakem Hüseyin Yanarsönmez’in maça bere ile çıkması tepki topladı. Bilecik İl Hakemi olan Hüseyin Yanarsönmez’in daha önceki maçlarında saç stili ve tarzı ile dikkatleri çekerken, Yıldız Erkekler Ortaokullar Arası Futbol Müsabakasına kafasında bere ile çıkması maçı izleyen minik futbolcuların aileleri tarafından tepkileri toplamasına neden oldu.



Gerekli uyarı yapıldı


Öte yandan konu hakkında görüşü alınan Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Kara, havanın soğuk olmasına nedeniyle hakemin bere taktığını belirterek, "Bununla ilgili bir yaptırım yok. Ama saç stili ile ilgili kendisini uyardık" dedi.




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