Minik öğrenciler itfaiye hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıt buldular

Bilecik'te bir grup anaokulu öğrencisi İtfaiye Müdürlüğü ziyaret ederek merak ettikleri tüm sorulara yanıt buldular. İftariye hortumu ile su sıkan çocuklar keyifli bir gün geçirdiler.

İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca birçok etkinlik düzenlenen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bu kez minik öğrencileri ağırladı. Başta itfaiyeciliğin görevleri olmak üzere, yangın ihbar hattı numarası başta olmak üzere birçok konuda bilgi sahibi olan öğrenciler, hortumla su sıktılar, makineleri yakından gördüler. Merak ettikleri soruları itfaiyeci amcalarına soran çocuklar, İtfaiyeci amcalarına kendilerinin yaptıkları hediyeyi sundular.

"Bu hafta içerisinde tüm okullara itfaiye hakkında bilgi verdik"

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında verdiği bilgide, İtfaiye Müdürlüğü olarak itfaiyecilik haftasını birçok etkinlik ile verimli ve faydalı bir şekilde geçirdiklerini belirtti. Çocukların itfaiyeciliğe olan merakları ve ilgisine değinen İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu; "Bir hafta boyunca gerek biz okullarımızı ziyaret ettik, gerek okullarımız bizlere geldiler. Öğrencilerimize merak ettikleri konuları anlattık. Burada amacımız bu hafta içerisinde tüm okullara itfaiye hakkında bilgi vermek. İtfaiyenin sadece yangınlara müdahale etmediğini, zorda kalan bir hayvanı kurtarmak, evde kalan insanlara yardımcı olmak ve uçuruma düşen insanlarımızı kurtarmak gibi çeşitli görevlerimiz de var. Bu bilgileri öğrencilerimize aktardık. Onların sorularını cevaplandırdık ve en sonunda onlara itfaiye arabasından oluşan oyuncaklar hediye ettik" dedi.

Öğretmen ve öğrenciler ise itfaiyeci amcalarına teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu tüm öğrencilere itfaiye aracı olan oyuncaklar dağıttı.