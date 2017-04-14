Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:08

Minik öğrencilerden Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

Bilecik’te faaliyet gösteren özel bir anaokulu öğrencilerinden oluşan heyet, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi.

Minik öğrencilerden Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

14 Nisan 2017 15:08


Kentteki sokak hayvanlarına ilişkin birçok güzel ve önemli işlevi gören Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok okuldan gelen öğrenci grubunu ağırlamaya devam ediyor. Sosyal Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, tedavi ve rehabilitasyon merkezini gezerek, hayvanları sevdi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilere; Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevlisi Veteriner Hekim Şenol Özgen eşlik etti. Barınaktaki faaliyetler ile sokak hayvanları hakkında minik öğrencilere bilgi veren Veteriner Hekim Özgen, öğrencilerin merak ettiği sorulara da cevap verdi.


Sokak hayvanları ile bol bol fotoğraf çektiren öğretmen ve öğrenciler, sokak hayvanları için büyük işlevler gören tesisi şehre kazandırdığı için Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
23
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:28
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:55
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!