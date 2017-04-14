Kentteki sokak hayvanlarına ilişkin birçok güzel ve önemli işlevi gören Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok okuldan gelen öğrenci grubunu ağırlamaya devam ediyor. Sosyal Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, tedavi ve rehabilitasyon merkezini gezerek, hayvanları sevdi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilere; Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevlisi Veteriner Hekim Şenol Özgen eşlik etti. Barınaktaki faaliyetler ile sokak hayvanları hakkında minik öğrencilere bilgi veren Veteriner Hekim Özgen, öğrencilerin merak ettiği sorulara da cevap verdi.

Sokak hayvanları ile bol bol fotoğraf çektiren öğretmen ve öğrenciler, sokak hayvanları için büyük işlevler gören tesisi şehre kazandırdığı için Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.