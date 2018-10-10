Minik öğrencilerden sürücülere çıkartmalı uyarı

Bilecik'te “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında yapılan uygulamada minik öğrenciler sürücüleri çıkartmalarla uyarırken, uygulamaya denk gelen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın projeye destek verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde trafik polisleri, gönüllü trafik öğrencileri ile birlikte uygulama yaptı. Uygulamada sürücülere emniyet kemerinin alışkanlık haline getirilmesi, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması ve şerit ihlali sebebiyle oluşan trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgi verildi. Ardından gönüllü trafik öğrencileri sürücülerden izin alarak araçlara emniyet kemeri, cep telefonu ve şerit ihlali hakkındaki yapışkanlar araçların arka camına yapıştırdı.

"Trafik kazalarında en önemli 3 sebebi"

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, trafik kazalarındaki önemli sebeplere dikkat çekmek amacıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızca ‘Bu yolda hep birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde trafik kazalarında çok önemli sebepler arasında yer alan, seyir esnasında; cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve kurallara uymadan şerit ihlali yapma konusunda sürücüler nazarında bir toplumsal duyarlılık oluşturmak için kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde Bilecik Valimizin talimatıyla ilimizde bulunan tüm ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde emniyet kemeri kullanma,cep telefonu kullanmama ve kuralsız şerit değiştirme konularında tüm öğrencilerimize Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olarak da eğitim veriyoruz" dedi.

"Trafik kazalarında farkındalık oluşturmak istiyoruz"

İl Emniyet Müdürü Namal, proje kapsamında çıkartmalar hazırladıkları anlatarak, "Yine bu çerçevede öğrencilerimizle birlikte cep telefonu kullanmama ve kurallara uymadan şerit değiştirme ve emniyet kemeri kullanma konusunda çıkartmalar hazırlattık. Bu çıkartmalarımızı şimdi öğrencilerimiz, sürücülerimiz ile görüşerek araçlarımızın arka camlarına izin alarak yapıştırmalarını isteyeceğiz. Bu şekilde trafik kazalarında bu üç önemli sebep konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimize bu konuda bize vermiş oldukları destekten dolayı da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Büyükakın da çıkartmalardan aldı

Yapılan uygulamaya tesadüfen denk gelen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, gönüllü trafik öğrencilerinden 3 adet çıkartma alarak kendi aracına takacağını söyledi. Polis üniformalı öğrenciler ile kısa bir süre sohbet eden Vali Büyükakın, katılımlarından dolayı minik polislere teşekkür etti.