Minik Şüheda tekvando 30 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi tekvando sporcusu Şüheda Yangın, Ankara'da düzenlenen minikler Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Şampiyonada 30 kiloda yarışan Dodurgalı tekvandocu, 7 maçın 5'ini nakavtla alarak 155 oyuncu arasından birinciliği elde etti. Başarı sonrası büyük bir mutluluk yaşayan minik oyuncu, beldesinde de sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Selim Tuna, Şüheda Yangın başta olmak üzere antrenörü Gökalp Yıldız ve Yangın ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Antrenör Gökalp Yıldız ise, tekvandocuya başarılar diledi.