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30 Kasım 2017 12:26

Minik tenisçiler sertifikalarına kavuştu

Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Minik Eller Teniste” projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler sertifikalarına kavuştu.

Minik tenisçiler sertifikalarına kavuştu

30 Kasım 2017 12:26


Bu yıl 4.’sü düzenlenen proje kapsamında Bozüyük’te ki çeşitli anaokullarında tenis eğitimi alan pek çok öğrenci eğitici oyunlar eşliğinde tenis sporunu öğrenirken içlerindeki yetenekli olan minikler de keşfedilerek yönlendirildi. Bozüyük Anaokulu’nda devam eden projede profesyonel eğitmenler tarafından tenis sporu ile tanışan ve öğrenen minikler sertifikalarını öğretmenleri ve tenis hocalarının ellerinden alırken mutlulukları görülmeye değerdi. Bozüyük Anaokulu spor salonunda düzenlenen sertifika töreninde minikler arkadaşları ile doyasıya eğlenirken etkinlik sonunda sertifikalarına kavuştular.


Konu ile ilgili olarak Okul Müdürü Mihriban Kılıç; “Okullarımızdaki miniklerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu sporda yetenekli olanların profesyonel anlamda bu dala yönlendirilmesi, geleceğimiz için son derece önemli. Bu projeyi düzenleyen Bozüyük Belediyesi’ne ve tabi ki Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve Halk Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.


Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen sportif faaliyetlerin devam edeceğini belirten eğitmenler, “her branş için çocuklarımız ile birlikte çalışmalarımız sürecektir” dediler.




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