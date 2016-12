Bilecik’te bulunan Balahatun Anaokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında gösteri ve sergi düzenledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Hazer, Balahatun Anaokulu Müdürü Sevim Çalışkan, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşması yapan Bilecik Balahatun Anaokulu Müdürü Sevim Çalışkan, bu haftanın cumhuriyet döneminde temelleri atılan kendi kendine yeten bir toplum olmakla devam etmekte olduğunu belirtti. Çalışkan, “Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılır. Ders araçlarını giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuğun bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam etmektedir. Küçükken boşa akan su musluğunu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanını iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan da huyundan vazgeçmez. O yüzden çocuklarımıza bu küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz. Bizler Balahatun Anaokulu olarak bu haftayı geleneksel olarak her yıl kutluyoruz. Bu etkinliğimizde asıl amacımız projemizin isminden de belli olduğu gibi ‘Adım adım geziyorum, ülkemi tanıyorum’ nihai hedefimizdir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Az önce çocuklarımızı hep beraber izledik. Onlar bizim geleceklerimiz, onlar bizim yarınımız. Şuanda belki nüfusumuzun yüzde 20, yüzde 30’una tekabül ediyorlar ama ilerleyen yıllarda nüfusumuzun yüzde 100’ünü onlar sağlayacaklar. Velilerimiz çocuklarını izlerken gözlerinde o gururu görebiliyoruz. Hep çocuklarımızı, öğretmenlerimizi alkışladık bir alkış da böyle güzel çocukları yetiştirdiniz için sizlere gelsin. Bu ülke sizin gibi velilerimiz, sizin gibi velilerimizin yetiştirdiği evlatlar olduğu sürece her daim her zorluğa, her güçlüğe rağmen, her ihanete, her oyuna rağmen dimdik ayakta duracaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Papatyalar Sınıfından Zeynep Yağmur Çevik adlı öğrenci ‘Hoşgeldiniz’ adlı şiiri okudu. Ardından sınıflar çeşitli bölgelerin kültürlerini yansıtan halk oyunları ve sevimli hareketleri ile izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Gösterilerin bitmesi ile İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, kurulan sergide tanıtılan bölgeleri gezerek yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Öte yandan gösteriler arasında en yoğun alkışı Arıları Sınıfı’nın Zeybek gösterisi ve Mantarlar Sınıfı’nın Sıra Gecesi oyunu aldı.