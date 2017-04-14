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14 Nisan 2017 18:39

Miniklerden Geçici Hayvan Barınağına ziyaret

Bozüyük Anaokulu öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek sokak hayvanları ile yakından ilgilendi.

Miniklerden Geçici Hayvan Barınağına ziyaret

14 Nisan 2017 18:39


Bozüyük Anaokulu Lale Sınıfı öğrencileri öğretmenleri, Zeynep Yılmaz eşliğinde Geçici Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek Veteriner Hekimi Arzu Çetiner’den bilgi aldı. Veteriner Hekimi Çetiner, minik hayvan severlere hayvan barınağı hakkında bilgi vererek öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları sordular. Bozüyük Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinin verildiği barınakta minikler özellikle yeni yavrulamış köpekler ile ilgilendi. Minik hayvan severler barınakta bulunan köpeklere ödül maması dağıtarak hem köpekleri sevindirdi hem de kendileri mutlu oldu. Belediyenin kek ve meyve suyu ikramı ile sona eren ziyarette öğrenciler yeni bilgiler öğrendikleri, eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirirken kendilerine bilgi veren belediye ekiplerine teşekkür ettiler.




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