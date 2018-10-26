Miniklerden itfaiyecilere hediye bayrak

Bozüyük Halime Hatun Anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek itfaiyecilere bayrak hediye etti.

Bozüyük Yeni Mahalle'de eğitim veren Halime Hatun Anaokulu'nun Renkli Düşler, İnci Taneleri ve Sevgi Damlaları sınıfı öğrencileri Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İtfaiyeci büyüklerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan minikler kendi elleriyle yaptıkları Türk Bayraklarını hediye etti. Hediye bayrakları öperek teslim alan itfaiye ekipleri, miniklere nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür etti. Ziyarette ayrıca itfaiye personeli minik öğrencilere itfaiye araçlarını tanıtarak yangın ve tehlikeleri konusunda da bilgilendirme yaptı. Programın sonunda minik öğrencilere kek meyve suyu ikramı yapan itfaiye personeli minik öğrencilere yangın kitapçığı hediye etti.