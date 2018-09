Miniklerin 'Hep Seninleyiz Türkiye' marşıyla yaptıkları gösteri büyük beğeni topladı

Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılı dün çalan ilk ders ziliyle başlarken, bugün yapılan resmi törende minik öğrencilerin Hep Seninleyiz Türkiye marşıyla yaptıkları gösteri büyük beğeni topladı.

Bilecik 2018-2019 eğitim öğretim yılına kent merkezinde 48 okul 790 öğretmen ve 11 bin 719 öğrenci dün çalan ilk ders ziliyle sınıflara girmesiyle başladı. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk tören, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürünün Atatürk anıtına çelenk koyması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Ardından merkez Malhun Hatun İlkokulu:nda düzenlenen programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım, Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya kurum müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

"Eğitim üzerinde titizlikle durulması gerekir"

Açılış konuşması yapan Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasının coşkusu, heyecanı içerisinde olduklarını söyleyerek, "Kuşkusuz eğitim üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken kararlılık isteyen ve süreklilik taşıyan uğraş dolu bir süreçtir. Bu noktada 'İnsan olma millet olma davası' olarak benimsediğimiz ilk öğretim davası süreci Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyetle ulaşma ülkümüzün temelidir. Bu temel, eğitimin ilk ve en önemli basamağıdır. Ne kadar sağlam atılırsa o kadar güvenilir ve o kadar ümit vaat edecektir" dedi.

"Okulların başlaması bizlerin hayatının içerisinde bir hareketlilik başladı"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise; 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlara vesile getirmesinin dileyerek, "Okulların açılmasıyla birlikte sokaklarımız canlandı. Sokaklarımız çocuklarımız olmayınca bom boş. Boş olan sokaklarda zaten hayatta bomboş oluyor. Okulların başlaması bizlerin hayatının içerisinde bir hareketlilik başladı. Kıymetli çocuklar okullarınızı güzelce bitireceksiniz ama öncelikle daha önemlisi anne, baba, büyük küçük herkese saygılı bir evlat olmanız lazım öncelikle. Sizler geleceğinin teminatısınız. Bir gün sizlerden bir belediye başkanı, bir vali, bir devlet büyüğü çıkacak" dedi.

"Tüm tedbirleri aldık, içiniz rahat olsun"

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, konuşmasında velilere seslenerek, "Bundan 1 hafta kadar önce ve ondan önündeki süreçte okullarımızın daha güvenli olması için, çocuklarımızın huzur içinde, güven içinde eğitimlerini yapabilmeleri için emniyet güçlerimizle çok ciddi ve titiz bir çalışma yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güvenli çocuklarımızın huzurlu bir şekilde okula gelmelerini, gitmelerini sizin de içinizin rahat etmesine vesile olacak elimizden gelen tüm tedbirleri aldık. İçiniz rahat olsun. Yine geçtiğimiz hafta bir başka program daha yaptık. Eğitimin içeriğiyle ilgili neler yapılabilir o konularda da var gücümüzle çalışıyoruz. Ama sizlerden özellikle istediğimiz bir şey var. Şu okulun bahçesini, okulun içini her yerini hayat olacak bir mekan gibi düşünün. Yani sizler sadece çocukları okula gelen, sabah çocuklar okula giderken çocuğu okula gönderen, akşam çocuk gelsin diye gözleyen bir noktada olmayın. Bu okulun her şeyinin merkezinde olmanızı özellikle bekliyoruz. Biz emniyet olarak milli eğitim camiası olarak okullardaki güvenli ve kaliteli eğitim için elimizden gelen her şeyi yaparız" dedi.

Konuşmaların ardından okulun birinci sınıf öğrencileri bir Bilecik yöresi türkülerinden olan Mavili Mavili Mor Çiçek ve Hep Seninleyiz Türkiye marşıyla ellerindeki ponponlar ile mini bir gösteri yaptılar. Hep Seninleyiz Türkiye marşında miniklerin sergilediği performans büyük beğeni topladı.Program 4'üncü sınıf öğrencilerin okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine Türk bayrağı ve çiçek takdimi ile son buldu.