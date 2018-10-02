Motosiklet ile otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki E. D. yönetimindeki 11 BC 376 plakalı otomobil sürücüsü, Karayolları Kavşağına geldiğinde Ertuğrulgazi Mahallesine dönüş yapmak istedi. Bu esnada otomobil, karşı yönden gelen A. K. yönetimindeki 16 CSP 23 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet düşen sürücü hafifi şekilde yaralanırken, olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Motosiklet sürücüsü A. K. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.