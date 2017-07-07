Motosikletle kaza yaptı, kafasındaki kask kurtardı

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 26 RP 913 plakalı motosikletin sürücüsü Orhan Eray, Karaköy köyü yol ayrımına gelmeden bilinmeyen bir nedenle motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yolun sağ tarafına devrilirken, sürücü elinden ve bacağından yaralandı. Kafasındaki kask sayesinde ağır bir darbe almayan motosiklet sürücüsü Orhan Eray’a, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Öte yandan, yaralı Orhan Eray, sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu söyleyerek, hastaneye gitme talebini ‘ret’ etti.