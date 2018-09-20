Müdürler bu sefer işe makam araçları ile değil bisikletle gittiler

Türkiye Bisikletliler Derneği Bilecik Şubesi girişimleri ile Bilecik Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü katkıları ile ‘'Kurumuma Yaya veya Bisikletle Gidiyorum'' etkinliği düzenlendi. Program kapsamından kurum müdürleri işe makam araçları ile değil bisikletleri ile gittiler.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Bilecik'teki kamu ve kurumlarda çalışan personel bisiklet ve yürüyerek işe gitti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadri Şentürk, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Eçen Çalışkan, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, kurum çalışanları ve öğrenciler katıldı.

“Amacımız bisiklet kullanımında farkındalık oluşturmaktır”

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, son günlerde küresel ısınma ve çevre kirliliğinin gündem oluşturduğunu söyledi. Budak, “Biz Bilecik olarak şanslı illerden biriyiz ama sanayinin, sanayileşmenin ve sanayi toplumunun verdiği etkilerle çevremiz hızla kirleniyor. Burada bisikleti olanlar bisikletle, olmayanlar yürüyerek iş yerlerine gidecek. Biz bu çevrede yaşıyoruz. Bir yandan kalkınmamız lazım, sanayileşmemiz lazım. Bu kalkınmayı ve sanayileşmeyi çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yapmak zorundayız. İş yerlerine giderken kamu elemanları olarak yürüyelim, bisiklet kullanalım veya toplu ulaşım araçlarıyla gidelim, mümkün olduğu kadar kendi özel otomobillerimizi kullanmayalım” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, ‘'Arabadan İn Bisiklete Bin'' sloganları atarak, kurumlarına bisiklet ve yürüyerek gittiler.