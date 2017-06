Müftü Akkuş’un Kadir Gecesi mesajı

Akkuş mesajında, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, bu gecenin önemine de değindi. Akkuş,“Bu gece rahmet, bereket, mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in manevi mükâfatlarla dopdolu olan en büyük tecelli ve müminin teselli gecesidir. Bu gece ilahi rahmet, bereket, mağfiret, feyiz ve nurların tecelli ettiği, duaların kabul, yapılan iyiliklerin, hayır ve hasenatın makbul olduğu ve ibadet eden kulların ruh sadeliğine, gönül rahatlığına, ibadetin manevi zevkine erdiği müstesna bir gecedir. Meleklerin sabaha kadar yeryüzüne inerek ibadet eden müminleri kuşatıp müjdeledikleri ve selamladıkları bir selam ve selamet gecesidir. Mahzun kalp ve yaşlı gözlerle Allah’a açılan ellerin boş çevrilmeyeceği, samimiyet ve ihlâsla yapılan tövbelerin kabul olacağı bir gecedir. Cenabı Hakk’ın: "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" buyurduğu Kur’an-ın, küfür karanlıklarını sıyırıp insanlık ufkunu aydınlattığı bir gecedir" ifadelerini kullandı.

“Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir”

Akkuş mesajının devamında, Kadir Gecesi’nin gecelerin en feyizli ve bereketli gece olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

”İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösterme, beşeriyeti karanlıklardan çıkarıp, aydınlığa kavuşturan, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim; Ramazan Ayı’nda, Kadir Gecesi’nde inmiştir. Kur’an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın böyle bir gecede inmesi ona müstesna bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir. Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Bu gece çok şerefli ve müstesna bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sure ile şerefi yükseltilmiştir. Doğrusu biz Kur’an-ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır, melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kur’an-ı Kerim’in inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, ayrıca ilahi hüküm ve takdirlerin yine bu gecede düzenlenerek görevli meleklere bildirilmesi sebebiyle de üstün bir değer taşımaktadır. İki Kadir Gecesi arasındaki zaman dilimi içinde meydana gelecek olaylar, verilecek hükümler, rızıklar ve eceller ile bizim için önem taşıyan bütün tespitler, görevli meleklere bildirilmekte ve zamanı geldiğinde melekler tarafından yerine getirilmesi istenmektedir.”

Kadir Gecesi’nin şeref ve azamet gecesi olduğunu, bu gecede kadri yüce bir kitap olan Allah-u Teala’nın insanlığa gönderdiği son mesajın Kur’an-ı Kerim olduğunu aktaran Akkuş, "Kur’an-ı Kerim İslamiyet’in ana kitabıdır. Dinin esasıdır. Dini hükümlerin dayanağı olan dört delilin birincisidir. Bütün dini hükümleri ihtiva eden Kur’an-ı Kerim, geçmiş semavi kitapların da özetidir. İnanç, ibadet, ahlak ve sosyal bakımdan insanı ve insan topluluklarını maddi-manevi mutluluğa ulaştıracak her şeyi bildirmiştir. Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitap olarak gönderildiğinden, talimatı da bütün insanlığı içine alacak şekilde umumidir. Kur’an-ı Kerim, her şeyden evvel Allah’ın varlığını, birliğini, O’nun yüksek ve eksiksiz sıfatlarını, yaratılmışlara olan rahmet ve mağfiretinin genişliğini tespit ve talim eder. İnsanlar için hayat ve saadet kaynağı olan önemli ve ölmez prensipleri ortaya koyar. Kur’an-ı Kerim, aile hayatı ile karı-kocanın karşılıklı hak ve vazifelerinden, milletlerarası münasebetlere; selamlaşmaktan, evlere izin alarak girme adabına varıncaya kadar, sosyal hayatın bütün kurallarını gösterir, en yüksek, en güzel ahlak prensiplerini öğretir. Kur’an-ı Kerim, zina, fuhuş, sarhoşluk, adam öldürmek, yalan söylemek, iftira etmek, haksızlık yapmak, israf etmek, hıyanette bulunmak ve gıybet etmek gibi toplumu sarsan kötülükleri yasaklar. Kur’an-ı Kerim, daima ileriyi emreder. "Babamızdan böyle gördük" diyerek kötü alışkanlıklardan ayrılmak istemeyenleri ayıplar", körü körüne taklidi reddeder. İlk inen ayeti "OKU" diye başlayan Kur’an-ı Kerim, insanları daima ilme teşvik eder. Akla ve düşünceye büyük önem verir. Kâinatı ve ondaki yaratılış inceliklerini düşünmeye davet eder. Hülasa Kur’an-ı Kerim, insanı dünya ve ahirette mutlu kılacak her şeyi ihtiva eden bir Kitab-ı Mübin’dir. O’nu rehber edinen yanılmaz. O’na sımsıkı sarılan sapıklığa düşmez. Onun gösterdi yolda yürüyen şaşırmaz ve onu okuyanın ecri az olmaz. İşte Kur’an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın, böyle bir gecede inmesi, ona müstesna bir şeref kazandırmıştır” mesajında ifadelerine yer verdi.

“Bin aydan hayırlı olan bu geceyi ihya etmek, insan için ne büyük bir mazhariyettir”

Bu gecelerde yapılacak ibadetlerden birisinin Kur’an okumak olduğunu dile getiren Necati Akkuş, şunları kaydetti:

”Bin aydan hayırlı olan bu geceyi ihya etmek, insan için ne büyük bir mazhariyettir, ne büyük mutluluktur. Öyleyse Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerden birisi de Kur’an okumak ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenab-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Kur’an-ı Kerim, tek bir Kadir Gecesi’nin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Hiç şüphesiz bu hayırlılık davranışlarımızla ilgilidir. Yani, bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan işlerin ve salih amellerin, Allah Teâlâ’nın katındaki değer ve sevabı, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan işlerden ve salih amellerden daha hayırlıdır. Bu itibarla Kadir Gecesi’ne yetişmek, biz müminler için büyük bir mutluk olduğu gibi Ramazan Ayı’nın manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerimizin, ruhumuz üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için, en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bu gecede borcu olanların hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılmaları iyi olur. Böylece, hem namaz borçlarını ödemiş, hem de geceyi ihya etmiş olurlar. Namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur. Kalplerimizde Allah sevgisinin ateşini yakarak mübarek Kadir gecesini ihya edelim. Çoluk çocuğumuzla bu geceden istifadeye çalışalım. Üzerimize vacip olan fıtır sadakalarımızı Bayram namazından önce vermeye çalışalım. Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyor, daha nice Kadir gecelerine ve Bayramlara sağlıkla erişmemizi, cennet vatanımızın huzur, emniyet, refah ve saadetine, necip milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”