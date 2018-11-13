Müftü Topal, Başkan Bakıcı'yı ziyaret etti

Ağustos ayı içerisinde Bozüyük İlçe Müftülüğü görevine atanan Müftü Mustafa Topal, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret eden İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Başkan Bakıcı ile bir süre sohbet etti. Çalışmalar hakkında karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Müftü Topal, Başkan Bakıcı'ya Kur'an kurslarına verdiği destekler nedeni ile teşekkür etti.