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22 Aralık 2016 12:44

Müftülük personellerinden İlçe Emniyet Müdür Vekili Avcı’ya başsağlığı ziyareti

Müftülük personellerinden İlçe Emniyet Müdür Vekili Avcı’ya başsağlığı ziyareti

22 Aralık 2016 12:44

Osmaneli İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, personeli ile birlikte İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı’yı makamında ziyaret ederek, İstanbul’da meydana gelen menfur saldırıda şehit olan polisler için başsağlığı dileklerini iletti.
10 Aralık gecesi İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisleri ve sivil vatandaşlar için taziye ziyaretinde bulunan Osmaneli Müftülüğü heyeti, gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı. Şehit olan polisler için başsağlığı dileyerek, Türk polisinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Müftü Bostancı, "Hain terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah milletimizin sağduyulu asil duruşuyla terör belasının da üstesinden geleceğiz’ ifadelerine yer verdi.
Müftü Bostancı, konuşmasının ardından tüm şehitler için dua etti.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdür Vekili Yalçın Avcı ise, bu tür ziyaretlerin Emniyet camiası için çok önemli olduğunu ve kendilerine güç verdiklerini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



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