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07 Temmuz 2018 18:05

Murat 124 sevdalıları Osmaneli’nde buluştu

Son dönemlerde özellikle klasik otomobil düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Murat 124 sevdalıları, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde buluştu.

Murat 124 sevdalıları Osmaneli’nde buluştu

07 Temmuz 2018 18:05


Bundan 5 yıl önce sosyal medya hesabında bir araya gelerek “Murat 124 Sevdası” adında kulüp kuran Murat 124 sahipleri, her yıl Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde bir araya gelerek kamp yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl Bilecik Göl Park’ta bir araya gelen Murat 124 Sevdalıları 2018 yılında Osmaneli Belediyesine ait İçmeler Tesislerinde bir araya gelip kamp yaptılar.


Murat 124 Sevdası Kulübünün üyesi Sinan Demir, “Öncelikle bizlere ev sahipliği yapan Osmaneli Belediye Başkanı Sayın Münür Şahin’e çok teşekkür ediyoruz. Burada Murat 124 sahibi olanlar değil, Murat 124 Sevdası olanlar bir araya geldik. 5 yıldan buyana bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Osmaneli İçmeler Tesislerini kamp için kullanmaya devam edeceğiz ve bu buluşmayı gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Murat 124 Sevdası kulübümüzün 20 bin üyesi var. Bunların 500’ü aktif halde. Bugün ve yarın burada 150’ye yakın Murat 124 bekliyoruz. Kamp süresince çeşitli etkinlikler de düzenleyeceğiz. Burada Kahramanmaraş’tan, Adana’dan, Ordu’dan, İstanbul’dan, Kocaeli’den, Bolu’dan, Düzce’den, Ankara’dan gelen Murat 124 Sevdası kulübü üyeleri 3 gün boyunca Osmaneli İçmeler Tesislerinde hem yeni dostluklar edindiler, hem de var olan dostluklarını perçinlediler” dedi.




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