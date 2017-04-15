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15 Nisan 2017 10:46

Müsteşar Fatih Dönmez’den Bilecik Şehir Müzesi’ne ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay hizmete açılan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret etti.

Müsteşar Fatih Dönmez’den Bilecik Şehir Müzesi’ne ziyaret

15 Nisan 2017 10:46


Bu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik şehrinin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in ziyarette bulunduklarını ifade etti. Yağcı, ”Ziyaretleri kapsamında yeni açılışını gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Şehir Müzemizi ziyaret ettiler ve birlikte gezdik. Verdikleri güç, destek ve katkılar sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisiyle hep birlikte gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Bilecik Belediyesi müze görevlilerinden Yaşayan Şehir Müzesi hakkında bilgi aldı.




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