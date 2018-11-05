Müze ziyaretçilerine sıcak yufka ikramı

Bilecik'te, odun ateşinde sacların üzerinde pişirilip üzerine yağ ve salça sürülen yufkalar sıcak sıcak müze ziyaretçilerine ikram edildi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde geçtiğimiz aylarda ikramı yapılan salçalı ekmek, aşure ve tarhananın ardından bu hafta da Bilecik'in yöresel ürünlerinden yufka yapıldı. Sac ocaklarda pişen yufkaların üzerine yağ ve salça sürülerek sıcak sıcak müze ziyaretçilerine ikram edilirken, Kütahya ve Bilecik'in ilçelerinden gelen KYK öğrencileri afiyetle yedi.

"Amacımız geleneklerimizi, göreneklerimizi geçmişten bugünümüze yaşatmak"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren ve bu projenin belediye başkalığı döneminde hayata sokan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Yaşayan Şehir Müzemizde artık geleneksel hale gelen ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' kapsamındaki uygulamalara devam ediyoruz. Bilecik için yufka günleri ve yufka hazırlamak çok özel. Kışa girerken bile hanımlar, annelerimiz, nenelerimiz geçmiş süreç içerisinde böyle özel imece usulü yufka günleri yaparlardı. Biz bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız zaten Yaşayan Şehir Müzesi'nde geleneklerimizi, göreneklerimizi geçmişten bugünümüze yaşatmayı düşünüyoruz. Bu anlamda da geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"Örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi vatandaşlarımıza unutturmamak"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise; "Yaşayan Şehir Müzemizde ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' projesine devam ediyoruz. Bugün de yine ayrı bir etkinlikte yufka açma ve ikramımız var. Biz bu bayrağı aldıktan sonra projelerin devamı kararını aldık ki zaten yapmamız gereken de odur. Örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi vatandaşlarımıza unutturmamak. İnşallah bundan sonra ki tüm projelerimiz de değişik etkinlikler içerisinde devam edecek diyorum" dedi.

Milletvekili yufka açtı

Etkinliğe AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, vekili Haşim Balcı, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.