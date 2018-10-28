Namağlup lider 1308 Osmaneli Belediyespor

Amatör Lig'in 5'inci haftası kapanış maçında 1308 Osmaneli Belediyespor, Gençlerbirliğispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligde yenilgi yüzü görmeyen iki takım 1308 Osmaneli Belediyespor ile Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. Maça dengeli bir oyunla başlayan iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 40'ıncı dakikasına kadar orta sahada ikili mücadele şeklinde geçen maçta 1308 Osmaneli Belediyesporlu Onur Keçeci rövanşta golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ikinci yarısına daha atak bir oyunla başlayan deplasman ekibi kanatlardaki hızlı oyunları ile pozisyon üretmeye başladı. Maçın 50'nci dakikasında gelişen bir atak sonrası topla ceza sahası dışında buluşan Onur Keçeci sert ve düzgün vuruşu ağlarla buluştu (2-0). Bu golden sonra rahatlayan 1308 Osmaneli Belediyespor gelişen bir atakta savunma arkasına atılan topla buluşan Muhammet Bal ceza sahası içine kadar taşıdığı topu kendisinin sağına kalecinin solunan bırakarak durumu 3-0'a getirdi. Bu golden sonra yaptığı oyuncu değişiklilikleri sonrası biraz toparlanan ev sahibi takım ataklar bulmaya başladı. Maçın 80'inci dakikasında oyuna sonradan giren Oğuzhan Şimşirel ceza sahası dışında vurduğu sert ve düzgün şut filelerle buluşunca durum 3-1'e geldi. Mücadele bu skorla sonuçlanırken ligde 5'te 5 yapan 1308 Osmaneli Belediyespor puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.