Ne olduğu bilinmeyen kimyasal madde 20 gündür çevreyi tehdit ediyor

31 Ağustos 2017 günü bir ihbarı değerlendiren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli-Bilecik karayolu üzerinde yeni yapılan Şehirler Arası Otobüs Terminaline gelmeden yolun sağ tarafına çuvallar halinde dökülen kimyasal maddeler buldu. Bunun üzerine gerekli incelemeleri yapan zabıta ekipleri araya bayram tatili girmesi nedeniyle bayram dönüşü ilk gün olan 11 Eylül pazartesi günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekli yazıları yazdı. Bu tarihten itibaren atıkların halen alınmadığını anlatan çevrede hayvancılık yapan kişiler, yetkililerden yardım istedi.

"İşin takipçisiyiz"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ise Bilecik Belediyesi tarafından gelen yazı sonrası olay yerine giderek numune aldıklarını belirterek, "Bu toz büyük ihtimalle Bacı Gazi tozu bilinen bir madde. Ama tahlil sonuçları çıkınca net bir söylemde bulunabiliriz. İşin takipçisiyiz. Bilecik’te bu tozu üreten 3 firma var. Onları araştırıyoruz. Bulunca o firmaya gerekli cezayı keseceğiz" dedi.

Öte yandan, ne olduğu bilinmeyen kimyasal atıkların çuvallarının yırtıldığı ve tozun çevreye saçıldığı görüldü.