Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda mezuniyet sevinci

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4-C ve 4-G sınıfı “Şiir Gecesi ve Mezuniyet Töreni”ne İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ve eşi Özlem Yaman, Okul Müdürü Mustafa Tetik, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4-C sınıfı öğretmeni Metin Çabar ve 4-G sınıfı öğretmeni Canan Çabar’ın hazırladığı programda çeşitli şairlerin eserlerinden örnekler sunuldu. Öğretmenler ve öğrencileri tarafından büyük bir emek harcanarak düzenlenen program öğrencilerin başarılı performansı ile göz doldurdu. Okudukları duygu dolu şiirlerle anne ve babalarını duygulandıran, zaman zaman ağlatan minikler beğeni ile izlendi. Öğrencilerin eğitim hayatındaki 4 yılının özeti niteliğindeki okul içerisindeki etkinlik fotoğraflarından oluşan video gösteriminin ardından mezuniyet törenine geçildi. Müzik eşliğinde ve mezuniyet kıyafetleri ile sahneyi dolduran minikler anne ve babalarına görsel bir şölen sunarken mutluluk tablosu oluşturdu.

Aynı zamanda öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin gurur gecesi olan programda konuşan Kaymakam Hasan Yaman 4-C ve 4-G sınıfı öğretmenleri Metin Çabar ve Canan Çabar’a öğrencilerine 4 yıldır gösterdikleri özen ve ihtimam ile verdikleri emek için teşekkür etti. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenci ve ailelerini de tebrik eden Kaymakam Yaman, öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Yaman’ın konuşmasının ardından öğrencilere her birinin adı tek tek okunarak belgeleri takdim edildi. Gecenin sonunda mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler öğretmen ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.