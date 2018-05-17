Necip Fazıl Kısakürek ve Balaban İlkokulu’ndan anlamlı proje

Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4-G Sınıfı Öğretmeni Canan Çabar ile Osmaneli Balaban İlkokulu 3-A Sınıfı Öğretmeni Ayşegül Ekinci’nin ilçeler ve okullar arası iletişime geçmek, tanışmak, ilimiz ilçelerini tanımak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ve bunun sevincini yaşamak, yeni dostluklar edinerek, güzel anılar biriktirmek amacı ile hazırladıkları “Gelin Tanış Olalım, İli Bir Kılalım” projesi başarı ile tamamlandı. Proje kapsamında ilk olarak Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4-G sınıfı öğrencileri Osmaneli’ne giderek Balaban İlkokulu 3-A Sınıfı öğrencilerine misafir olmuş, hep birlikte Osmaneli’nin önemli tarihi mekânlarından Tarihi Osmaneli Evleri, Rüstem Paşa Camii ve tarihi kilise gezilmiş, İçmeler ve Halk Eğitim Merkezinde yürütülen kültür devamlılık projesi ziyaret edilmişti. Ardından Bozüyüklü öğrencilerin misafiri olan Osmanelili öğrenciler de Bozüyük’e gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Bozüyük’te ilk olarak Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’na gelen Osmanelili öğrenciler 4-G sınıfının misafiri oldu. Okul Müdürü Mustafa Tetik burada öğrencilere “hoş geldiniz” diyerek kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından öğrenciler kahvaltılarını hep birlikte Kent Ormanı’na giderek eşsiz Bozüyük manzarası eşliğinde yaptı. Programın devamında Metristepe Zafer Anıtı’nı ve İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği’ni ziyaret eden öğrencilere öğretmenleri tarafından İnönü Savaşları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği girişinde ellerindeki bayraklar ile bayrak şarkısını söyleyip ardından şehitlik içerisinde şehitlerimiz için dua ettiler.

Her iki sınıfında unutamayacakları güzel bir gün geçirdiği “Gelin Tanış Olalım, İli Bir Kılalım” projesi başarı ile tamamlanırken öğrenciler yorgun ama bir o kadar da mutlu bir şekilde birbirlerinden ayrıldılar.

Programın sonunda “Gelin Tanış Olalım, İli Bir Kılalım” projesi ile öğrencilerin çok güzel hatıralar biriktirdiğini ve unutulmaz dostluklar edindiklerini belirten Okul Müdürü Tetik, projenin uygulanmasında destek veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür etti.