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28 Haziran 2017 12:21

Nehirde kaybolan gencin cesedini ağabeyi buldu

Bilecik’in İnhisar İlçesi’nde balık tutmaya çalışırken Sakarya Nehrine düşen 25 yaşındaki gencin cesedini ağabeyi buldu.

Nehirde kaybolan gencin cesedini ağabeyi buldu

28 Haziran 2017 12:21


İlçenin Akkum mahallesinde arkadaşları ile Ramazan Bayramının 2’inci gününde balık tutmak için Sakarya Nehrine gelen 25 yaşındaki Emre Bozdoğan, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı suya düştü. Gencin suya düştüğü ihbarını alan Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Afad), Bozüyük Arama ve Kurtarma Derneği (Akut), Bursa Afad, Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Ekipler (DAK) ve dalgıçlar Sakarya Nehri’nde Emre Bozdoğan’ı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca sabah saatlerine kadar ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalar sırasında gencin cesedini düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde ağabeyi fark etti. Ağabeyin çığlıklarını duyan ekipler genci sudan çıkarttı. Bozdoğan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Gencin cesedi çıkartan Eskişehir DAK ekibinde yer alan Arif Necmi Türe, dün gelen ihbar üzerine arama çalışmasına katıldıklarını belirterek, “İnhisar bölgesine geldik. Başlatılan aramalar 18.00 itibari ile sonlandırıldı. Bugün sabah saat 07.00’de Eskişehir’den hareket ettik. Sabah saat 9.30’da kanoyu suya indirerek aramalar başladı. Saat 09.45’de vatandaşın cenazesi su üzerinde görüldü. Saat 10.15 gibi cenazeyi sudan çıkartarak teslim ettik” dedi.


“Aramalara ağabeyi de katılmıştı”


Emre Bozdoğan’ın muhtemelen balık tutarken suya düştüğünü anlatan Türe, konuşmasının devamında şunları söyledi:


“Düşme sonrasında buradaki vatandaşlarda aramalarını devam ettirmiş. Dünden itibaren de biz de aramalarımızı sürdürdük. Aramalara ağabeyi de katıldı. Su içerisinde cenazeyi ağabeyi gördü ve bize söyledi. Biz kenardan arama yaparken, o bölgeye yöneldik. Sonra sudan çıkarttık.”




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