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16 Haziran 2017 16:24

O koca hakim karşısında

Bilecik’te, tartıştığı 8 aylık hamile karısını bıçaklayarak öldüren katil koca, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

O koca hakim karşısında

16 Haziran 2017 16:24


Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal, boşanma aşamasında olduğu kocası Hüseyin Kartal ile tartışması sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Kartal, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından yoğun bir güvenlik önlemi altında Bilecik Adliye Sarayına getirilerek savcı karşısına çıkarıldı. Çelik yelek ve polis şapkası giydirilen katil koca basın mensuplarının “eşinizi neden öldürdünüz?” sorusuna cevap vermedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Hüseyin Kartal’ın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan hayatını kaybeden Melike Kaygın Kartal Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Günyarık köyünde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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