Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 12:30

Öğrenci Otağı’nda öğrencilere çay ve çorba ikramı

Öğrenci Otağı’nda öğrencilere çay ve çorba ikramı

23 Aralık 2016 12:30

Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Öğrenci Otağı’nda öğrencilere çorba ikram etmeye devam ediyor.
Şehir merkezinde olduğu gibi üniversite yerleşkesinde de birbirinden güzel etkinlik ve hizmetlere imza atan Bilecik Belediyesi, yıllardır geleneksel hale getirdiği faaliyetleri kapsamında öğrenci otağında her çarşamba günü öğrencilere çorba ikram ederken, her gün ise ücretsiz çay ikramı ile öğrencilerin yanında yer alıyor. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyet hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, üniversite yerleşkesinde öğrencilere yönelik güzel bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yağcı, ’’Bildiğiniz üzere, belediyemiz tarafından üniversite yerleşkesine kazandırdığımız Öğrenci Otağı’nda günün her saati ücretsiz çay ikramımız yıllardır devam ediyor. Buna ek olarak her çarşamba günü, öğrencilerimize ücretsiz çorba ikramı yapıyoruz. Özellikle bu kış mevsiminde güzel bir ortamın oluşmasına vesile olan ikramlarımız ile öğrencilerimiz bir araya gelme fırsatı buluyor. Öğrenci Otağımız bu işleviyle aynı zamanda güzel bir sosyal aktivite ortamı sağlıyor. Amacımız öğrencilerimize ufak da olsa bir katkı sağlamak ve onların güzel ortamlarda vakit geçirmesine imkan vermektir’’ ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç